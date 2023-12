Fiamme a Marchirolo nella notte, incendio domato dai vigili del fuoco

Incendio nella serata di domenica 17 dicembre, intorno alle ore 22.30 a Marchirolo. Le fiamme hanno attaccato la copertura di un edificio situato in via Scoglio e sono state domate dai vigili del fuoco.

Le cause del rogo sono al momento oggetto di accertamento. Una volta ricevuta la segnalazione, sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco, che si sono rapidamente recati sul posto con due autopompe, un autobotte e due fuoristrada attrezzati con modulo antincendio.

Le fiamme sono state domate in breve tempo e l’area circostante è stata messa in sicurezza. Non si rilevano feriti