Fiamme da una colonnina di ricarica, intervento dei Vigili del fuoco a Gazzada Schianno

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre in via don Angelo Stoppani a Gazzada Schianno.

Gli operatori sono stati chiamati per l’intervento nella piazza di accesso alla stazione ferroviaria a causa di una colonnina di ricarica per automobili elettriche che, per cause ancora da verificare, ha preso fuoco.

Non si registrano feriti.