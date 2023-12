Fimaa Varese, «Le nostre città di nuovo attrattive per il mercato immobiliare»

Sul nostro territorio, il mercato della compravendita immobiliare – così come emerge dalla Rilevazione Prezzi Immobili appena pubblicata da Camera di Commercio Varese – ha visto il ritorno degli investitori, che hanno ripreso ad acquistare immobili e a metterli a valore. Un fenomeno che evidenzia una realtà significativa: le città della nostra provincia, grazie ai loro servizi, sono diventate di nuovo attrattive.

«Osserviamo – spiega Dino Vanetti, vice presidente provinciale Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) – il ritorno della tendenza ad acquistare immobili in città. Le persone hanno nuove necessità e cercano luoghi forniti di servizi adeguati, in particolare scuole, ospedali e trasporti. Una situazione che può diventare un’opportunità importante per Varese, fornita da questo punto di vista. Per sfruttare appieno questo fenomeno e attirare nuove persone, è però necessario che si ripensi alla viabilità, migliorando ulteriormente i collegamenti con le città vicine».

Costi di ristrutturazione e immobili commerciali, le sfide

Tra i settori dove il nostro mercato immobiliare sta affrontando sfide significative, vi sono quello delle ristrutturazioni, con i rischi collegati al superbonus, e il comparto commerciale, dove la dimensione è sempre di più un fattore di rilievo: «Se per le grandi strutture il mercato è meno florido rispetto al passato – aggiunge Vanetti -, la situazione è diversa nel caso di immobili commerciali di piccole dimensioni: qui le compravendite rimangono vivaci».