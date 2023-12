Finanza, il generale in vistita al Reparto operativo aeronavale di Como

Il 14 dicembre 2023 il Generale di Divisione Giuseppe Arbore, Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, si è recato in visita al Reparto Operativo Aeronavale Como. L’Alto Ufficiale, accolto con gli onori di rito dal Comandante del R.O.AN. – Ten. Col. t.ISSMI Paolo Zottola – presso Palazzo Terragni, sede anche del Comando Provinciale Como, ha incontrato gli Ufficiali e i Comandanti di Reparto, una rappresentanza del personale in servizio, nonché una delegazione dei finanzieri in congedo, dei contingenti aereo e navale, delle Sezioni A.N.F.I. di Como e Varese.

Nel corso dell’incontro, il Comandante Regionale ha rivolto il suo saluto ai presenti, sottolineando l’importanza e la delicatezza del ruolo di polizia economico-finanziaria svolto dal Corpo per la tutela della legalità al servizio dei cittadini. Si è poi soffermato sulle peculiarità delle Fiamme Gialle aeronavali lombarde, apprezzandone la professionalità e l’impegno profuso nelle attività di prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità di matrice economica e finanziaria, invitandole a una sempre più incisiva azione operativa in tutti i settori di servizio che caratterizzano la missione istituzionale del Corpo sui laghi maggiori del Nord Italia e sul fiume Po.

Il Generale ha poi presieduto un briefing, nel corso del quale sono state affrontate alcune tematiche afferenti alle caratteristiche della realtà socio-economica della Lombardia, nonché definite le linee d’azione operative dei Reparti, costantemente orientate alla tutela dell’economia legale e al contrasto di ogni forma di illecito, con particolare attenzione all’individuazione delle frodi fiscali e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica sulle acque interne. Unitamente al Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, il Generale Arbore ha incontrato il Presidente e il Direttore dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, nonché il Comandante della Guardia Costiera Lago di Garda, con i quali si è confrontato su tematiche di carattere operativo e istituzionale. Nel pomeriggio, la visita è proseguita presso la Stazione Navale Lago di Como, dove il Comandante Regionale ha visitato la locale caserma, incontrando i militari del Corpo che operano, a bordo delle unità navali del Corpo, a presidio della legalità economico finanziaria sul Lario.