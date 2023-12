Fine di un’epoca: Luigina Savelli chiude il suo salone di parrucchiera a Bobbiate dopo 47 anni

Dopo quasi mezzo secolo di attività, Luigina Savelli, una figura iconica nel quartiere di Bobbiate a Varese, chiuderà il suo storico negozio di parrucchiera alla fine di quest’anno, entrando in pensione. Inaugurato il 1 dicembre 1976, il suo salone si è affermato come un punto di riferimento non solo per la sua famiglia, ma anche per la comunità di Bobbiate.

Situato in piazza a Bobbiate, accanto all’attuale ufficio postale e un tempo vicino alla pasticceria, il negozio di Luigina è diventato molto più che un semplice salone di parrucchiera. Per 47 anni, è stato un luogo di incontro, un punto di aggregazione sociale e un simbolo di continuità nel quartiere.

Luigina Savelli ha costruito il suo successo su una dedizione costante al suo lavoro e ai suoi clienti. Il suo salone è stato testimone di cambiamenti e sviluppi, non solo nel mondo della moda e dell’acconciatura, ma anche nella vita quotidiana del quartiere. Per molte persone di Bobbiate, passare da Luigina per un taglio di capelli o una chiacchierata è diventata una piacevole abitudine.

Mentre Luigina Savelli si prepara per la sua meritata pensione, la comunità di Bobbiate le augura il meglio per questa nuova avventura.

La lettera della figlia

Ciao, scrivo questa lettera per fare una sorpresa a mia mamma, spero la potrete pubblicare.

Luigina Savelli, mia mamma appunto, ha aperto il suo negozio di parrucchiera in piazza a Bobbiate (di fianco alla posta ora, alla pasticceria una volta) il 1 dicembre 1976 e alla fine di quest’ anno lo chiuderà e andrà in pensione dopo 47 anni.

Il suo negozio è sempre stato un punto di riferimento per la nostra famiglia e sono sicura anche per molte Bobbiatesi passate e presenti.

Sarà difficile abituarsi a non vederla sempre lì a lavorare e anche per lei so che sarà dura ma so anche che si abituerà presto alla sua nuova vita.

Forse non farà notizia come la chiusura di un negozio storico in centro a Varese ma posso assicurare che per le signore del rione abituate ad andare da lei questo sarà un grande problema!

Buona pensione mamma, ti voglio bene.

Deborah