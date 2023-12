Finisce il triennio di Alessandro Gilioli alla direzione di Radio Popolare

Dopo tre anni di impegno e dedizione, Alessandro Gilioli conclude il suo mandato come direttore di Radio Popolare. Nel suo messaggio di addio, rivolto a redazione e ascoltatori, Gilioli ha espresso gratitudine e ha ribadito l’importanza della stazione radio nel panorama mediatico.

Un Triennio di Successi

Sotto la guida di Gilioli, Radio Popolare ha continuato a essere un punto di riferimento per l’informazione indipendente e un presidio di democrazia e diritti. Gilioli ha enfatizzato il lavoro collettivo della radio, definendola una “testata unica per libertà, indipendenza” e un “corpo intermedio prezioso” nel tessuto sociale.

Ringraziamenti e Futuro della Radio

Nel suo messaggio, Gilioli ha ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto la radio, in particolare gli abbonati e i possessori di tessere, sottolineando il loro ruolo cruciale nel consentire l’esistenza e la crescita della stazione. Ha anche ricordato l’importanza della campagna di tesseramento in corso, invitando gli ascoltatori a continuare a sostenere Radio Popolare.

Impegno per una Società Migliore

Gilioli ha chiuso il suo mandato con un appello alla comunità: contribuire alla vita di Radio Popolare è un passo verso una società più giusta e civile. Ha espresso l’augurio che la radio possa arrivare al suo cinquantesimo anniversario nel 2026 più forte e solida che mai.

Saluto e Auguri per il 2024

Concludendo il suo messaggio, Gilioli ha ringraziato chi lo ha chiamato a dirigere la radio tre anni fa, la redazione e gli ascoltatori. Ha lasciato un augurio per un 2024 “se non fantastico almeno decente”, un messaggio di speranza in tempi difficili.