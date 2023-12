Fiorenza Rancilio trovata senza vita nella sua abitazione a Milano

Fiorenza Rancilio, immobiliarista milanese ed ex-presidente della fondazione Augusto Rancilio con sede a Villa Arconati a Bollate, è stata trovata morta in un’abitazione in via Crocefisso a Milano.

La 73enne è stata trovata riversa a terra priva di vita con un’evidente lesione al cranio. A trovarla sono stati i carabinieri della Compagnia Milano Duomo.

La donna era la sorella di Augusto Rancilio, architetto sequestrato dalla ‘ndrangheta nel 1978 quando aveva 26 anni e il cui corpo non fu mai trovato. A lui fu dedicata la fondazione che gestisce la storica dimora.

Attualmente sono in corso le indagini per ricostruire i fatti. Sul posto è presente personale della sezione rilievi del Comando Provinciale di Milano.