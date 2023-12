Folgorato a Cambiago in acciaieria, grave lavoratore di 43 annni

Ancora un infortunio sul lavoro in un’azienda lombarda: un operaio di 43 anni di origini rumene è rimasto ferito in maniera grave mentre lavorava in una ditta di Cambiago, nel Milanese.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto attorno alle 9 in un’acciaieria. L’uomo, di origini rumene, operaio di una ditta esterna durante i lavori di riparazione per un guasto ad una cabina elettrica è rimasto folgorato. Critiche le condizioni del ferito, che dopo i primi soccorsi è stato trasportato in elicottero in codice giallo all’ospedale Niguarda.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Milano, e oltre all’elisoccorso anche un’ambulanza della croce rossa italiana e un’automedica. Fonti sanitarie riferiscono di gravi ustioni causate dalla folgorazione, ustioni di terzo grado agli arti superiori e ad un arto inferiore.

Solo 4 giorni fa un operaio edile di 28 anni ha perso la vita morendo schiacciato in un cantiere sempre nel Milanese.