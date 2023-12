Fondi regionali a 43 comuni del Varesotto per l’abbattimento della barriere architettoniche

Sono 43 i comuni della provincia di Varese che otterranno da Regione Lombardia finanziamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. In tutto sono stati stanziati 10.340.648 di euro di cui 787.435 euro destinati al Varesotto.

«Queste risorse – ha spiegato l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco – sono destinate a necessità indicate da persone disabili residenti in alloggi privati. Parliamo di interventi che, in termini assoluti, rivestono talvolta un valore anche contenuto, ma che incidono significativamente sulla qualità della vita dei cittadini e che sono stati proprio così richiesti dai cittadini. Per noi l’attenzione ai fragili e verso chi ha necessità particolari è la priorità. Tutti, infatti, devono avere la possibilità di muoversi liberamente a casa propria».

Regione, terminata la fase istruttoria, destina alle singole amministrazioni locali le cifre indicate e l’assessorato è pronto a incrementare le risorse nel caso in cui il finanziamento previsto non fosse sufficiente a soddisfare tutto l’ammontare delle richieste. Sono poi i Comuni a liquidare il contributo ai cittadini e a verificare i requisiti di ammissibilità delle richieste e la cumulabilità dei contributi richiesti.

Nel dettaglio i comuni del Varesotto che ne beneficeranno:

Albizzate

Arcisate

Azzate

Azzio

Barasso

Besano

Besozzo

Biandronno

Bodio Lomnago

Brebbia

Brenta

Brinzio

Brissago-Valtravaglia

Brunello

Buguggiate

Busto Arsizio

Cairate

Cantello

Cardano al Campo

Carnago

Caronno Pertusella

Caronno Varesino

Casorate Sempione

Cassano Magnago

Castellanza

Castronno

Cislago

Cittiglio

Comerio

Cunardo

Daverio

Fagnano Olona

Gallarate

Galliate Lombardo

Gavirate

Gerenzano

Golasecca

Gorla Maggiore

Induno Olona

Lavena Ponte Tresa

Laveno Mombello

Leggiuno

Lonate Ceppino