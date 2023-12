Futura Volley, momento d’oro: terza vittoria in una settimana

Prosegue il momento di grande forma della Futura Volley Giovani che dopo aver preso la testa del girone A di Serie A2 continua nella sua corsa e supera anche Bologna tra le mura amiche del PalaBorsani. Altro 3-0 per la squadra di Amadio che regola la Vbt al termine di una partita contro un’avversaria coriacea ma, tuttavia, non in grado di impensierire le Cocche di questo sprazzo di stagione.

In una settimana quindi, Busto incamera 9 punti concedendo un solo set alle avversarie, anche se Perugia resta incollata a un solo punto di distanza grazie al successo ottenuto ai danni di Padova (0-3).

Cvetnic e compagne devono scrollarsi di dosso Bologna a metà del primo set, iniziato in totale equilibrio: il break giusto arriva con un 5-0 che lancia le padrone di casa sul 16-11. Da quel momento il divario non cambia e le biancorosse chiudono 25-20 la frazione di apertura. Bologna non molla, scappa a +3 a inizio secondo set ma Busto controlla e risale sfruttando il turno al servizio di Cvetnic. Si prosegue spalla a spalla fino alla volata finale quando la Futura trova il break con cui arriva al 25-21.

Intascato il primo punto la squadra di Amadio riparte di slancio con Furlan al servizio: il primo break dice 6-0 Busto e questa volta le emiliane non riescono a contenere la superiorità delle padrone di casa. Tocca alla solita Cvetnic l’onore di mettere a terra il 25-17 che significa 3-0.

Il tabellino segnala una Cvetnic MVP con 14 punti seguita da Zanette con 11 e Conceicao con 9; buone le cifre generali con una superiorità a muro rispetto alle avversarie. Per passare il Natale in testa alla classifica c’è però da superare un altro scoglio tutt’altro che semplice: sabato 23 le Cocche saranno in campo a Talmassons contro una squadra ostica e dopo un lungo viaggio verso il Friuli. La concentrazione dovrà essere massima.