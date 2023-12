Gallarate introduce la tassa di soggiorno. “Ma per il turismo zero euro”

Gallarate introduce la tassa di soggiorno, una possibilità che viene prevista con il nuovo bilancio di previsione. «Ma alla voce Missione 7 “turismo” la relativa spesa resta miseramente ancorata a zero», denuncia la lista di minoranza Obiettivo Comune Gallarate.

La lista civica ha già espresso la sua contrarietà e ribadisce anche che non interverrà con emendamenti (vale a dire modifiche al testo) perché contesta alla base ragioni e validità del provvedimento. Continua però a contestare anche un altro aspetto: la destinazione dei fondi che il Comune prevede di introitare.

Qui di seguito il comunicato integrale

Nel consiglio comunale di martedì prossimo si andrà a discutere il regolamento che prevede l’istituzione dell’imposta di soggiorno per le strutture ricettive della città.

OCG è stata da subito contraria all’introduzione di questo “balzello”, per ragioni di opportunità nonchè di buonsenso.

Non solo nel bilancio di previsione in approvazione, dei 200.000 euro che verranno incassati per ogni annualità del 2024 in avanti, alla voce Missione 7 “turismo” la relativa spesa resta miseramente ancorata a ZERO e quindi è palese che si useranno i soldi per ben altro supposto che la nostra città sia appunto a vocazione turistica…

Prendiamo infine atto che il federalismo fiscale, a motivo del quale questo provvedimento viene erogato a Gallarate, di fatto diventa una spesa aggiuntiva per chi alloggerà a Gallarate nelle strutture ricettive e soprattutto un aggravio burocratico per le stesse in un momento economico difficile.

Ultima considerazione. Nella zona di Malpensa solo Gallarate ha deciso di istituire questo “balzello” mentre altri comuni, a partire da Busto Arsizio per esempio, sinora non lo hanno fatto e crediamo mai lo faranno.

Voteremo quindi contro al provvedimento, non migliorabile da nessun emendamento perchè assolutamente anacronistico per una città ove, chi soggiorna, lo fa in larghissima parte per ragioni di lavoro che forse sfuggono alla politica locale spesso distante dal mondo reale.

Evidentemente l’avere la collina di Crenna con vista Monterosa o Moriggia beach (la nostra povera piscina in attesa di ristrutturazione) ha indotto a pensare che Gallarate sia una ridente cittadina colonizzata da turisti da tassare. Se li vedete, avvisateci…