Garabiolo si trasforma anche quest’anno nel borgo incantato dei presepi

Anche quest’anno il borgo di Garabiolo festeggia il Natale omaggiando la tradizione e si colora di una atmosfera tradizionale che ha origini molto antiche.

Attraverso un percorso che si snoda attraverso le viuzze del paese, è così possibile ammirare una ricca esposizione di presepi che, dal tardo pomeriggio alla sera, vengono illuminati rendendo quest’esperienza ancora più suggestiva.

I presepi sono realizzati per lo più con i materiali naturali del territorio e sono frutto del lavoro e della passione dei suoi abitanti che, ogni anno, si impegnano per realizzarli sempre più particolari ed unici e che promettono di stupire anche in questa tredicesima edizione.

Fino al 6 gennaio 2024, Garabiolo si illumina con la magia del Natale. Molti angoli, cortili, finestre e l’antico lavatoio, sono impreziositi da presepi artigianali, creando un’atmosfera unica. A cura del Gruppo Amici di Garabiolo, in collaborazione con il Circolo Acli “Ul Caminon” e con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.