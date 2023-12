Giada Martinoli in Nazionale per la Coppa del Mondo di ciclocross

La stagione 2023 da incorniciare di Giada Martinoli non è ancora terminata. La classe 2006, già grande protagonista con la mountain bike, si sta distinguendo anche in un’altra specialità, il ciclocross, e per questo è stata convocata in Nazionale per disputare la gara di Coppa del Mondo ad Anversa.

L’atleta di Bedero Valcuvia, cresciuta nel vivaio della Ju Green di Gorla Minore, sarà in gara con le migliori avversarie del panorama internazionale nella mattina di sabato 23 dicembre (dalle 10,30). La gara è disegnata sul tracciato di Sint-Annastrand, che si trova a nord del centro storico della città fiamminga, e da quelle parti il ciclocross è una vera religione.

A volere in azzurro Martinoli è stato il commissario tecnico Daniele Pontoni, uno dei grandi interpreti di questa disciplina in Italia da corridore. «Giada si sta impegnando moltissimo nel ciclocross nonostante non sia la sua disciplina d’origine ma la sua determinazione e la passione per questo sport, unite all’organizzazione del nostro team, si stanno dimostrando un cocktail vincente» spiegano Milena Cavani e Stefano Belloi, dt e presidente dell’Ale Cycling Team, la squadra per cui Martinoli gareggia nel cross.

Nelle ultime settimane la 17enne (la sua categoria è quella delle Donne Junior) ha colto diversi risultati interessanti, conquistando tra le altre cose la maglia bianca di miglior giovane al Giro d’Italia ciclocross e ottenendo la convocazione per un ritiro della Nazionale in Puglia. Martinoli ha inoltre già esordito in Coppa del Mondo sempre in Belgio, a Namur, concludendo la prova in 20a posizione nonostante una partenza dalle retrovie che l’ha penalizzata.