Gilles Ielo si (ri)presenta con un tour per Rescaldina: “Unità di intenti per amministrare nell’interesse di tutti”

Cinque anni fa era arrivato in piazza in tandem insieme a quello che qualche mese dopo sarebbe diventato il suo vicesindaco, metaforicamente “spinto” dal suo predecessore Michele Cattaneo. Oggi la bici era “singola”, ma anche questa volta Gilles Ielo non pedalerà da solo. Al suo fianco il sindaco uscente ha infatti voluto quello che, se le urne sorrideranno a Vivere Rescaldina, sarà il suo braccio destro (anche se la parola vicesindaco, formalmente, per il momento non è stata usata): Gianluca Crugnola, cui è toccata l'”investitura” ufficiale del candidato con la sciarpa arancione ormai diventata un simbolo per la civica di centrosinistra.

Riparte dal sodalizio con Noi X la campagna elettorale di Ielo, che sabato 2 dicembre si è (ri)presentato ufficialmente al paese con un mini-tour partito da Rescalda e arrivato davanti al municipio dopo una tappa intermedia nell’Oltre Saronnese «per dare un’idea di unità del paese e per rappresentare sia Rescalda che Rescaldina», come ha sottolineato Ielo stesso in una Piazza Chiesa sferzata dal vento che ha spazzato il Legnanese per tutta la giornata. «Il messaggio di fondo di questo tour – ha aggiunto il candidato -, che è anche il mio pensiero principale, è portare unità di intenti nell’amministrazione della cosa pubblica, nell’interesse di tutti e non di pochi».

«Non mi sento pronto a lasciare – ha spiegato Gilles Ielo a proposito della scelta di tentare il bis -. Il tempo è una delle risorse più importanti di questo periodo storico e sento che quello che è successo in questi anni mi abbia “rubato” del tempo: non sento di aver finito quella che per me è una missione e vorrei avere ancora del tempo per portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati e quei valori che sono il nostro fondamento».

Dopo la presentazione ufficiale per Vivere Rescaldina inizia un percorso che da gennaio ad aprile, punterà alla costruzione del programma e della lista, che verranno presentati ufficialmente a maggio, per poi alzare il sipario una settimana prima delle elezioni anche sulla giunta che lo accompagnerà in caso di rielezione. Un percorso che Ielo intende improntare «alla più ampia partecipazione» e che verosimilmente porterà ad una rosa di candidati consiglieri e di potenziali assessori con parecchie novità rispetto a quella attuale. Non cambierà però lo “zoccolo duro” del gruppo, che oggi era in piazza con Ielo.