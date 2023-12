Giorgio Chiellini dice addio al calcio: “Sei stato il mio tutto, ora spazio a nuovi capitoli”

Giorgio Chiellini ha detto basta. Il difensore centrale, bandiera della Juventus e capitano della Nazionale italiana campione d’Europa nel 2021, ha annunciato martedì 12 dicembre 2023 il suo addio al calcio, all’indomani della sconfitta nella finale playoff dei suoi Los Angeles FC.

Livornese (ma è nato a Pisa nel 1984), è cresciuto nel Livorno per poi passare prima alla Fiorentina e poi alla Juventus, con cui ha vinto dal 2005 al 2022 nove campionati consecutivi di Serie A (dal 2011-12 al 2019-20), cinque Coppe Italia (di cui un record di quattro consecutive dal 2014-15 al 2017-18 e ancora nel 2020-21), cinque Supercoppe di Lega (2012, 2013, 2015, 2018 e 2020) e un campionato di Serie B (2006-07). Negli ultimi anni della carriera, dopo l’Europeo vinto in maglia azzurra, si è trasferito in USA, ai Los Angeles FC, dove ha vinto la MLS nel 2022.

Nel 2010 si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino, con una votazione finale di 109/110 e nel 2017 ha conseguito anche la laurea magistrale in Business Administration. Sposato con Carolina, è padre di due figlie. Esordì in Nazionale a 20 anni e ha collezionato 117 presenze in azzurro, quarto posto assoluto di tutti i tempi. (foto da Instagram di Giorgio Chiellini)

Per dire addio al calcio ha scelto i social, con un messaggio emozionale accompagnato da un video postato sui suoi profili Instagram e X: “Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un percorso unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di iniziare nuovi capitoli, affrontare nuove sfide e scrivere altre importanti ed entusiasmanti pagine di vita”.

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe — Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023

Ora si aprirà un nuovo capitolo per l’ex difensore centrale, diventato un “meme” conosciuto in tutto il mondo per l’intervento (falloso) su Saka nella finale dell’Europeo. In molti lo vedono già in giacca e cravatta nella dirigenza della sua Juventus, la squadra con cui ha vinto tanto e di cui è stato uomo simbolo in campo e fuori anche da giocatore (ha collezionato 561 presenze in bianconero ed è il 3° all time dietro Del Piero e Buffon, con 36 reti tra il 2005 e il 2022). Ad attenderlo a braccia aperte, oltre ai milioni di tifosi juventini che lo hanno sempre amato, anche il fratello Claudio, Head of Next Gen Area della Juve dal luglio 2023.