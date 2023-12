Giorgio Vicentini allo Spazio Arte di IFC di Varese

“Se i miei occhi dipingono” è il titolo della mostra di Giorgio Vicentini presso lo Spazio Arte di IFC in piazza Monte Grappa a Varese, che inaugura martedì 5 dicembre alle ore 18:00.

Per la prima volta l’artista espone in un luogo di lavoro, tra i computer e le scrivanie mettendo in dialogo il lavoro dell’artista con un altro tipo di lavoro.

«È una mostra particolare che ha richiesto molto lavoro – Spiega Giorgio Vicentini – È un po’ come se i miei occhi fossero personaggi che stanno al di fuori di me. La mia pittura nasce da un entusiasmo primordiale in una condizione di continua attrazione fatale, sono affascinato da due fattori che hanno fortemente influenzato a mia ricerca, tutti i miei perimetri disegnano il mondo maschile mentre ogni superficie dipinta è dedicata alla inviolabilità della sfera femminile. Il perimetro corteggia fortemente la superficie ma non osa mai disturbarla, il mondo maschile che è la mia pittura e il mio perimetro e confine ha voglia di cambiare i miei percorsi, inventando spesso strade stranissime.»

Il percorso espositivo si sviluppa su due piani con lavori più solidi fino ad arrivare a delle carte acquarellate e dipinte, chiude con due grandi pitture verticali come se al termine della visita ci fossero due Colonne d’Ercole, un confine, un perimetro con cui confrontarsi.

La sede centrale IFC di Varese, con i suoi centralissimi locali che superano la superficie dei 1000 mq, è anche riconosciuta come “spazio Arte del comune di Varese” e ospita svariati appuntamenti culturali: da mostre itineranti a vernissage, fino a eventi dedicati al mondo della letteratura e dell’arte.