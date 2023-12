Giornata speciale per pattinare al palaghiaccio di Saronno l’8 dicembre

Saronno si prepara a celebrare l’8 dicembre 2023 in modo unico e divertente. L’amministrazione del Palaghiaccio di Saronno è lieta di annunciare che la pista di pattinaggio sarà aperta al pubblico per una giornata di pattinaggio libero. Gli appassionati di questo sport invernale e le famiglie alla ricerca di un’attività festiva potranno godere della pista in due diverse fasce orarie: dalle 10:00 alle 12:00 e poi di nuovo dalle 15:00 alle 19:00.

Situato in Via Piave, 1, il Palaghiaccio di Saronno è una destinazione popolare per gli amanti del pattinaggio su ghiaccio e offre un’atmosfera piacevole e accogliente per pattinatori di tutte le età e livelli di abilità. Questa apertura speciale offrirà ai visitatori la possibilità di trascorrere la giornata festiva in modo attivo e gioioso.

È importante notare che, mentre il Palaghiaccio sarà aperto, la piscina e il Palaexbo rimarranno chiusi per l’intera giornata. Tuttavia, le normali attività in queste strutture riprenderanno regolarmente il giorno successivo, sabato 9 dicembre.

I clienti interessati possono ottenere ulteriori informazioni contattando il numero 02-25061292 o inviando un’e-mail a palaexbo@saronno-ssd.it.