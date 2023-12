Giovani ladre in trasferta a Busto Arsizio. Fermate alla stazione e denunciate

Continua l’azione di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio della Polizia di Stato di Busto Arsizio, ulteriormente sensibilizzata in occasione delle festività di Natale e Capodanno che normalmente fanno registrare un incremento di questo tipo di crimini che ha portato, nel fine settimana appena trascorso, all’arresto di tre soggetti e al deferimento di due.

In particolare, gli agenti del Commissariato di P.S., nel primo pomeriggio di venerdì, si sono insospettiti per il comportamento di due ragazze che stazionavano nel piazzale della stazione Fs e che, alla vista della pattuglia, hanno cambiato direzione accelerando il passo ed entrando nei locali dello scalo ferroviario.

Subito raggiunte, le due hanno fornito false generalità e dichiarato di provenire da un campo nomadi nel milanese. Addosso avevano due grossi cacciavite e una chiave inglese, arnesi da scasso che nascondevano tra i vestiti. Le due sono state accompagnate in Commissariato e foto-segnalate risultando, nonostante la giovanissima età di 15 e 16 anni, già gravate da precedenti in quanto sorprese nel recente passato a commettere furti in appartamento. Le due ragazze sono state denunciate a piede libero per possesso ingiustificato di arnesi da scasso e per la dichiarazione delle false generalità.