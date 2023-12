Giubiano, più vicino il rifacimento del campetto da basket

Giusto un anno fa, nella sede del Rugby Varese, la società “ovale” e “Il basket siamo noi” presentavano un progetto per ristrutturare il campo da basket all’aperto situato proprio all’interno del campo sportivo “Levi” di Giubiano. Un’idea nata dall’amore a 360 gradi per lo sport cittadino ma anche nel programma di sistemazione dei playground di Varese portato avanti dall’associazione dei tifosi della Pallacanestro Varese. (in alto: come sarà lo spazio alla fine dei lavori)

Dodici mesi dopo è proprio “Il basket siamo noi” a comunicare che il primo traguardo “monetario” è stato raggiunto: sono infatti stati raccolti i 30mila euro previsti per il rifacimento strutturale del campetto, così i lavori potranno partire nei prossimi mesi. Per questo sono al vaglio alcuni preventivi per decidere a quale impresa affidare l’intervento.

Se poi questa scelta dovesse generare un risparmio, tanto meglio: IBSN e Rugby Varese infatti hanno un secondo obiettivo da centrare, quello di raccogliere altri 10mila euro per la decorazione grafica del playground. Una cifra che comprende sia i materiali (vernici e altro) sia la realizzazione dei disegni ideati da Francesca Cassani, cestista e grafica che ha curato diversi altri lavori di questo tipo.

Per recuperare i fondi sono state messe in atto altre iniziative simili a quelle dei mesi scorsi a partire dalla collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto sulla cui piattaforma (QUI IL LINK) è possibile effettuare donazioni per questo progetto. Resta poi la possibilità di acquistare il merchandising dedicato in vendita sia nel villaggio di Natale di piazza Montegrappa sia nella sede de IBSN al palazzetto (ingresso 8) in occasione delle partite della Openjobmetis e tutti i sabato mattina.

Infine sono state messe in atto un paio di nuove iniziative. Sarà disponibile una confezione con tre bottiglie di birra artigianale da 0,33 “VAR+” che comprende una pils, una bock ma anche una nuova birra con ricetta esclusiva di tipologia american pale ale con le pesche di Caravate.

C’è infine la partecipazione all’iniziativa benefica legata alla “Casa del Giocattolo Solidale”, a “Casa di S.Antonio” di Don Marco Casale e al “Villaggio del Fanciullo” di Morosolo. Chiunque voglia aderire (privati e aziende) potrà acquistare una felpa o pantalone simboli del progetto e lasciarli “sospesi” per i ragazzi delle tre associazioni. La donazione potrà essere effettuata sul sito di Fondazione Varesotto o nella sede del BSN.