Gli auguri di Uisp Varese: “Emozioniamoci a ogni piccolo gesto”

NOTIZIARIO UISP del 20 dicembre 2023

GLI AUGURI DI RITA – Il messaggio del presidente Uisp Varese

.

«Mancano pochi giorni all’arrivo del Natale e del nuovo anno e, come è normale che sia, ci auguriamo sempre le stesse cose… ma siamo e sinceri nel più profondo del nostro cuore di ciò che scriviamo e promettiamo? – si domanda Rita Di Toro, presidente di Uisp Varese – Diciamo: Natale è… amore, solidarietà, pace, profumi, tradizioni eccetera. Mentre l’attualità ci butta addosso notizie tremende, dalle guerre ai femminicidi. Non possiamo rimanere insensibili alle violenze che vengono perpetrate tutti i giorni sui

bambini e su chi è più fragile.

Che valore ha dunque il nostro Natale? Cosa possiamo fare per rendere il mondo in cui abitiamo un posto migliore per tutti? Riflettiamo in questi giorni e cerchiamo di dare il vero valore alle nostre vite e nel nostro piccolo emozionarci ad ogni piccolo gesto, che è tantissimo. Perché solo accorgendosi del piccolo si impara ad essere attenti e rispettosi degli altri».

La sede Uisp di piazza De Salvo chiuderà il 23 dicembre e riaprirà lunedì 8 gennaio. Buone feste a tutti.

VHARESE, MODIFICA ALLO STATUTO – Assemblea con brindisi e auguri

La riforma dello Sport ha richiesto a tutte le società sportive la verifica, ed eventualmente la modifica, del proprio statuto. Anche il Vharese ha diligentemente compiuto questo importante atto e ha convocato l’Assemblea dei Soci per l’approvazione delle modifiche statutarie.

La grande famiglia del Vharese, affiliata alla Uisp, poteva trovarsi solo per questo motivo? Assolutamente no! La “vulcanica” presidentessa Anna Sculli ha pensato bene di unire l’utile al dilettevole: perché non abbinare l’assemblea alla Festa di Natale? Detto, fatto.

Sabato 16 dicembre, dopo un intenso lavoro di verifiche, modifiche e verifica certosina della punteggiatura, il Vharese si è riunito al Cfp di Varese per approvare le modifiche allo Statuto. Terminato l’obbligo normativo, nel salone del Cfp, si è svolta la fesa di Natale, con le gustose prelibatezze preparate dagli allievi del Cfp. Giusto il tempo di girovagare tra i tavoli per salutarsi ed ecco che arriva il pezzo forte: un risotto che al solo ricordarlo torna l’acquolina in bocca. Il bis è stato automatico. Al termine dolce e spumante per tutti.

Anche se sono in programma ancora gare di nuoto, bocce e basket, è in vigore la modalità “pausa” da impegni agonistici. Grazie ad Anna, ai tecnici, agli allenatori, ai genitori, ai volontari e a tutti quelli che hanno contribuito quest’anno a rendere il Vharese straordinario. Auguri e forza Vharese.

BASKET – First League, i gironi Nord e Ovest

Partiamo dal girone Nord, in cui Gavirate batte un positivo Vedano per 80-74, con le giocate di Laudi preziose per i lacuali. Dopo 8 successi consecutivi, cade per la prima volta in stagione Albizzate, che cede nel big match con il Fuco, che si impone di 10 lunghezze per 77-67 e sale a 12 punti. Il Montello Young batte in scioltezza il Basket 2000 Ponte Tresa, con quasi 30 punti di scarto. Secondo posto solitario, a fine 2023

per il Montello Just Drink It, che davanti al folto pubblico del PalaMadda supera il Bbb Bobbiate per 94-75.

Vittoria, la terza in stagione, per i Pigs Giubiano, che battono nel derby cittadino il Bizzozero ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Nel girone Ovest si parte con la vittoria di Somma Lombardo, che si impone nel match casalingo con il Cso Borsano per 74-65. Successo esterno di Sesto Calende, che sbanca Varano Borghi: locali ko di 6 lunghezze per 69-75. Due punti in volata per la Fortitudo Fagnano, il team fagnanese regola 82-79 i travedonesi dei Pirates, dopo un match intenso e tirato. Fra Beavers Borgomanero e Manigunda Gallarate, sono i lombardi a prevalere con il risultato, rispettando il pronostico della vigilia. Ennesima vittoria della capolista imbattuta Besozzo, che al Palariosto, vince sul Cso Borsano.