Gli studenti dell’istituto Zappa di Saronno incontrano in video conferenza il personale della stazione italiana in Antartide

Lo scorso 14 dicembre, gli studenti delle classi 5BTU e 5CTU dell’I.T.C. “Gino Zappa” di Saronno hanno avuto l’opportunità di connettersi via videoconferenza con il personale scientifico e tecnico italiano presso la base antartica “Mario Zucchelli”. L’esperienza è stata parte del progetto “Adotta Una Scuola Dall’Antartide” (AUSDA), coordinato per la scuola dalla Prof.ssa Rosanna De Angelis.

A oltre 16.000 chilometri di distanza, questo collegamento ha rappresentato non solo un traguardo tecnologico ma anche un ponte culturale e educativo. I giovani studenti hanno potuto esplorare, seppur virtualmente, le meraviglie dell’Antartide. Grazie a questa iniziativa, promossa dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gli studenti hanno potuto approfondire la loro conoscenza su un territorio che custodisce segreti cruciali per la storia climatica e geologica del nostro pianeta.

La stazione “Mario Zucchelli”, situata nel Mare di Ross, attualmente l’area marina protetta più vasta del pianeta, è un gioiello della ricerca scientifica italiana in Antartide. Con una superficie di 7.000 metri quadrati, ospita circa 130 tra tecnici e ricercatori che si dedicano a studi fondamentali sui cambiamenti climatici, biodiversità, evoluzione degli organismi antartici, oltre a ricerche geologiche, oceanografiche, atmosferiche e astronomiche.

Questo evento ha segnato un momento significativo nel percorso formativo degli studenti dell’I.T.C. “Gino Zappa”, offrendo loro una finestra su un mondo straordinario e stimolando la curiosità e la passione per la scienza e l’esplorazione.