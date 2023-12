Golasecca si prepara al Natale: l’8 dicembre i mercatini in piazza

Come ormai tradizione, Golasecca si prepara al Natale e lo fa in grande stile con i mercatini di Natale. I mercatini di Natale sono in programma per venerdì 8 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in Piazza Libertà. Tanti e ricchi eventi in programma durante la giornata: mercatini natalizi, giochi in legno per bambini, truccabimbi presso la biblioteca, specialità gastronomiche e intrattenimento musicale. Alle ore 17.00 accensione dell’albero di Natale e arrivo di Babbo Natale accompagnato dagli zampognari.

Nella serata di sabato 16 dicembre, alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta si terrà un concerto “Coro tre ponti”.