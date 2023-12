Gorla Maggiore senza assessore ai Servizi sociali, Susy Pozzato si dimette

Serate divulgative sulla salute e visite di prevenzione ai cittadini, passaporti di cittadinanza attiva, incontri di formazione sul mondo della scuola e dell’adolescenza, senza dimenticare le feste ricche di spensieratezza e divertimento per i bambini, ma soprattutto gli eventi studiati per insegnare loro valori come la generosità: tanti i momenti ricchi di significato che hanno caratterizzato il percorso compiuto come assessore da Susy Pozzato a Gorla Maggiore.

Un cammino che però, in questo 20 dicembre 2023, si è concluso: Pozzato ha infatti rassegnato le dimissioni dall’incarico di Assessore ai Servizi Sociali, Salute e Famiglia, svolto durante il secondo mandato del sindaco Zappamiglio.

La comunicazione con cui l’ormai ex assessore ha notificato la decisione racconta in modo cristallino ciò che ha rappresentato ricoprire questo ruolo per Pozzato: una storia di impegno costante, di collaborazione proficua con gli uffici comunali e soprattutto di una relazione sempre più forte con la comunità gorlese:

Oggi devo chiudere questa esperienza e rassegnare le dimissioni per ragioni professionali che rendono non più possibile il mio impegno amministrativo da Assessore. Il risultato del mio duro ed incessante lavoro, svolto con tanto entusiasmo da settembre 2020 a oggi, è tutto ben tracciato nel corso di questo incarico assegnatomi in un settore dell’amministrazione particolarmente delicato – per il quale non mi sono mai risparmiata – antecedendo sempre gli interessi della mia Comunità a quelli personali. Con grande rammarico, mi dimetto nel momento in cui iniziavo a raccogliere anche i frutti di tanto impegno e dedizione con il calore e l’affetto dimostratomi dai miei concittadini in occasione delle numerosissimi iniziative organizzate, sempre attenta alle tante situazioni di fragilità, alla prevenzione della salute, ai progetti scolastici, ai momenti informativi e di formazione, alle giornate dedicate ai miei amatissime bambini nonché – da ultimo – all’impegno profuso con Lilt per la prossima apertura del Centro Prelievi in collaborazione con l’ASST Valle Olona. Proseguirò tuttavia nel mio ruolo di Consigliere comunale. Ringrazio tutti i Funzionari e tutti i Dipendenti Comunali per la collaborazione sempre manifestata nei mieiconfronti, in particolare le collaboratrici dall’Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Relazioni con il Pubblico con cui ho lavorato in questi anni: la Dott.ssa Sonia Guarino, Anna Crespi, Cristina Martinelli e Rossella Cerminara, persone che mi hanno sempre supportato con professionalità e dedizione instaurando un dialogo costruttivo e sereno. Ringrazio le tantissime Associazioni, del paese e del territorio, per la collaborazione, la disponibilità e il grande affetto che sempre mi hanno dimostrato, segno tangibile dell’importanza sempre più crescente di un’attenzione mirata al rapporto tra Amministrazione e Enti del Terzo Settore. Auguro infine alla Giunta di proseguire con successo questa esperienza politica nonché un sereno e proficuo lavoro svolto nell’interesse della collettività gorlese. Cordiali saluti Dott.ssa Susy Pozzato

Giunge dunque un problema per il sindaco Pietro Zappamiglio e la sua Giunta, che si troveranno nella condizione di trovare un sostituto per un ruolo così rilevante come l’assessorato ai Servizi sociali.