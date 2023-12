Guida PerCorsi disponibile online e cartacea. Un’alleata per studenti, genitori e insegnanti

La Provincia di Varese annuncia la disponibilità della nuova Guida PerCorsi 2024/25, un prezioso strumento gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Varese. La pubblicazione è un aiuto aggiornato e concreto per le scelte scolastiche future in formato digitale e cartaceo.

Dove trovarla

I primi a poter visionare la guida saranno gli studenti delle classi terze “medie” poiché in questi giorni è stata consegnata una copia per ciascun alunno agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Per chi la volesse consultare è già disponibile online sul sito della Provincia di Varese al seguente link: https://www.guida-percorsi-varese.it/.

Novità di quest’anno: la guida multiculturale

In particolare, siamo lieti di presentare la sezione multiculturale, un’integrazione significativa per favorire un’ampia comprensione. Infatti, la guida è stata arricchita con una sezione in lingua inglese e francese nella versione cartacea e con le sezioni in arabo, cinese e spagnolo nella versione online: https://www.guida-percorsi-varese.it/foreign-languages/.

La Guida PerCorsi è un prezioso alleato che fornisce informazioni dettagliate per orientarsi nel panorama scolastico e fare scelte consapevoli. La guida comprende proposte da tutti gli istituti scolastici (statali e paritari) e centri di formazione professionale della provincia.

Una guida per tutti

Indirizzata sia agli studenti che agli adulti, come insegnanti, genitori o operatori del settore, la Guida PerCorsi vuole essere un valido supporto nella scelta del nuovo percorso formativo.