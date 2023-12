Ha chiuso la storica erboristeria di Somma Lombardo “Il Giardino di Elena”

Sabato 30 dicembre ha chiuso l’erboristeria di Somma Lombardo “Il Giardino di Elena“, un punto di riferimento non solo per la cittadina della brughiera ma per l’intera provincia di Varese.

Elena Maggi per 30 anni ha gestito con passione e grande professionalità l’erboristeria. «Dava molteplici servizi – racconta il dottor Rudy Alexander Rossetto – Era un luogo “magico” dove trovavi non solo prodotti “curativi”, alimentazione biologica, articoli regalo, ma anche oggettistica e che vantava clienti fidelizzati e soprattutto affezionati all’erborista. Somma lombardo ed il circondario perde un pezzo di storia per persone di tutte le età che da circa 20 anni sapevano di trovare il quel luogo tutto il necessario per ogni esigenza, senza tralasciare che se si voleva far bella figura per un regalo come non citare i suoi pack up che rendevano i regali ancora più speciali».

L’annuncio sui social all’inizio di dicembre ha raccolto tantissimi commenti affettuosi dei clienti che hanno riconosciuto a Elena Maggi la grande capacità di interessarsi alla comunità con un servizio puntuale, professionale e al contempo carico di umanità.