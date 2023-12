Hai tra i 18 e i 24 anni? Diventa volontario di protezione civile

Scopri come questo impegno non solo plasmerà il tuo presente, ma contribuirà a costruire un futuro più resiliente per te e per la tua comunità

Se hai tra i 18 e i 24 anni e desideri dare un significato più ampio alla tua vita, c’è un’opportunità straordinaria che ti attende: diventa volontario di protezione civile entrando a far parte di un’organizzazione che dal 1994 segue la formazione dei giovani per introdurli nel mondo dell’emergenza e dell’aiuto alla popolazione.

Scopri come questo impegno non solo plasmerà il tuo presente, ma contribuirà a costruire un futuro più resiliente per te e per la tua comunità.

Sabato 30 dicembre, dalle 15.00 alle 16.15, partecipa all’incontro di presentazione del corso promosso dal Corpo Volontari di Protezione Civile – Nucleo Mobile di Pronto Intervento di Varese, Porto Ceresio, Bisuschio e Besano.

Le pre-iscrizioni al corso, che prenderà avvio nel mese di gennaio 2024 nella sede di Varese del Nucleo Mobile di Pronto Intervento (ex macello civico), sono aperte fino al 27 dicembre e devono essere effettuate compilando il form che puoi trovare cliccando qui.

Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori.

Per info scrivere a reclutamento@nucleomobilevarese.it o compilare il form che puoi trovare cliccando qui.

Il corso di 6 ore (100% a distanza) per gli aspiranti cadetti (minorenni) è aperto ai soli ragazzi fra i 14 e i 18 anni (non ancora compiuti), non avendo al momento un reparto femminile per cadetti.

Il corso di 12 ore (50% in presenza) per gli aspiranti militi (dai 18 compiuti ai 24 anni) è naturalmente aperto sia a ragazze che a ragazzi.

Requisiti (oltre al dato anagrafico)