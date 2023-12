Hanlan eccellente, ma la sveglia suona tardi. Brown, quanta fatica

SHAHID 6 – Forse il primo ad accendersi, forse l’unico a dare un contributo costante lungo tutto l’arco della partita. L’impatto e il raccolto sono discreti soprattutto grazie alla grande precisione ai liberi (10/10) che sono la sua specialità. Purtroppo non riesce ad andare oltre a quello perché non trova misura nei tiri dal campo e resta a livello “basic” di regia.

YOUNG 5 – Non gli si vuole male, ma non lo si può nemmeno chiamare “rinforzo”. Sbaglia due triple aperte, fa 2 su 3 ai liberi in un momento cruciale, si dà un po’ da fare a rimbalzo usando il fisico che però, dalla parte opposta, lo penalizza perché quando mette palla a terra sembra avere il limitatore di velocità.

CAULEY-STEIN 5 – Inizio volenteroso ma poco altro nel primo tempo, quando è l’altro pivot – Yebo – il grande protagonista. Piccolo riscatto nella ripresa perché a rimbalzo si fa sentire e paradossalmente lo si vede di più quando è in panchina, perché i compagni non pigliano un pallone sotto canestro. Partita nel complesso povera, ma in attacco non riceve mezzo passaggio.

WOLDETENSAE 6 – Si risolleva a livello personale dopo le ultime, complicate prove: non sempre lineare, però prova a mettere il corpo per limitare i problemi nei miss-match in area, si intrufola nell’area avversaria trovando qualche bella soluzione, ritrova un po’ del suo tiro da lontano. 15 punti in 34′: speriamo non sia troppo spremuto a Brindisi.

ZHAO S. V. – Meno di 2′ sul parquet. Tanto valeva buttarlo nella mischia nel primo tempo per vedere di nascosto l’effetto che fa. Ma dubitiamo che Bialaszewski conosca Jannacci.

MORETTI 5 – Mercoledì sera c’è “Chi l’ha visto” e il play azzurro si iscrive al programma dal lato degli scomparsi. Un canestrino qui, una tripletta lì e in mezzo tanto niente. 9 punti con 11 tiri, difesa fatta di sguardi e -22 nel plus-minus. Urge rapido reset.

VIRGINIO 5 – Concede due “canestro e fallo”, colpisce un ferro e prende un rimbalzo a tempo scaduto. In quasi 10′ di impiego, un bottino anoressico.

HANLAN 6,5 (IL MIGLIORE) – A voler essere velenosi, il capitano si scatena quando non c’è più niente da fare. Però ancora una volta è l’unico giocatore di Varese a essere immarcabile per qualche tratto di partita: rilascio eccellente nel tiro da fuori, tecnica e talento nell’attaccare il ferro. Se l’Itelyum rimonta quasi 20 punti la firma è quasi tutta sua. Che dispiacere non vederlo in un sistema vero, dove si vede della pallacanestro organizzata.

BROWN 5 – Forse il peggiore, forse no ma siamo lì: i 13 punti e qualche sprazzo piacevole non riescono a nascondere una partita dove troppo spesso è in difficoltà tattica e fisica. Di certo non è favorito dalla necessità di tornare a fare il pivot, però viene bullizzato a rimbalzo (ne prende uno solo!) e non trova mai le misure quando si tratta di difendere. Dall’altra parte combina qualcosa ma non basta.