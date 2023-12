I 10 migliori film del 2023 secondo Filmstudio 90

Come ogni anno, lo staff e il Consiglio Direttivo dell’associazione Filmstudio 90 hanno raccolto la lista dei migliori film del 2023 proiettati nelle loro sale: il Cinema Teatro Nuovo (Viale dei mille, 39), il Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis, 5) e l’arena estiva ai Giardini Estensi. In ordine sparso, non dal migliore al peggiore, ecco una lista di consigli e un modo per raccontare il 2023 cinematografico. Un’ottima annata!

OPPENHEIMER di Christopher Nolan

Analizzato e amato da molti, l’ultimo film di Nolan è una delle sue opere più riuscite. Un grande ritratto di un uomo pieno di contraddizioni e di un paese, gli USA, incoerente nella gestione del suo caso. Tre ore di film che scorrono grazie al grande lavoro di montaggio tra diversi piani temporali e ci pongono domande sul rapporto tra etica e scienza. Proiettato al Cineforum al Cinema Nuovo.

AS BESTAS di Rodrigo Sorogoyen

Vincitore di 9 premi Goya (i David di Donatello spagnoli), As Bestas è uno dei migliori thriller dell’anno, capace di mantenere una tensione costante per tutta la sua durata e dare grandi sorprese allo spettatore. Ottimi gli attori e una sceneggiatura che riflette sui delicati rapporti tra persone di diverse estrazioni sociali che ritrovano vicini di casa in un contesto rurale. Proiettato al Cinema Nuovo (in prima visione e nel Cineforum) e ai Giardini Estensi.

LA CHIMERA di Alice Rohrwacher

Delicato e poetico, il film è una delle sorprese più gradite dell’anno. Con una storia semplice, ambientata negli anni ‘80, la regista crea un’atmosfera magica e sognante. Proprio come il titolo suggerisce, La Chimera è un film dalle tante forme e letture, che porta a riflettere sul Bello, sul Vuoto e sulla ricerca di senso che ci spinge ad andare avanti. Proiettato al Cineclub Filmstudio 90, sarà in programmazione nel prossimo Cineforum del Nuovo (14 e 15 maggio).

ANATOMIA DI UNA CADUTA di Justine Triet

Spiazzante, intelligente ed emozionante: il film vincitore della Palma d’oro non poteva essere escluso da questa lista. Attraverso il racconto, che segue la vicenda di una scrittrice accusata della morte del marito, la regista analizza (quasi viviseziona) tutte le complicazioni dei rapporti familiari e tra i generi. Proiettato in prima visione al Cinema Nuovo, sarà in programmazione nel prossimo Cineforum (30 e 31 gennaio).

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE di Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson e Kemp Powers

Sequel del film del 2018, è un titolo destinato a entrare nella storia del cinema d’animazione per il suo stile rivoluzionario. Pieno d’azione, di tecniche sbalorditive e con una trama accattivante è senza dubbio uno dei film più esaltanti di quest’anno, ampliando l’elenco dei film imprescindibili sui supereroi e il multiverso. Proiettato ai Giardini Estensi.

FIRE OF LOVE di Sara Dosa

Oltre all’animazione, spazio anche a un altro modo di fare cinema, spesso trascurato: il documentario. Affascinante e a tratti ipnotico (grazie soprattutto alle immagini del magma vulcanico) il film racconta in modo coinvolgente la storia di una coppia di vulcanologi, Katia e Maurice Krafft, pronti a tutto per portare avanti il loro lavoro. Proiettato al Cineclub Filmstudio 90 per la rassegna Di Terra e di Cielo.

ANIMALI SELVATICI di Cristian Mungiu

Passato ingiustamente in sordina, con l’uscita in sala nel mese di luglio, è un film rigoroso e stratificato. Come ha già fatto in passato, il regista rumeno denuncia le ingiustizie e le derive della società attraverso una storia emotivamente molto dura. Da segnalare una delle sequenze (un piano sequenza di più di 15 minuti con decine di attori in campo) più belle dell’anno. Proiettato in prima visione al Cinema Nuovo, sarà in programmazione nel prossimo Cineforum (19 e 20 marzo).

AFTERSUN di Charlotte Wells

Cresciuto grazie al passaparola, questa piccola-grande perla commuove per la sua capacità di raccontare un rapporto padre/figlia molto speciale. Un film dall’estetica indipendente che sfrutta più mezzi del linguaggio cinematografico per raccontare la sua storia. Una sorprendente opera prima di una giovane regista. Proiettato al Cineclub Filmstudio 90 nell’ambito della rassegna “Sabato Filmhub” organizzato dal gruppo giovani Filmhub90.

MANODOPERA di Alain Ughetto

Impossibile non amare questo film: attraverso la tecnica d’animazione stop-motion, il regista racconta la storia dei suoi nonni che dal Piemonte emigrano in Francia per cercare fortuna. Ibrido perfetto tra animazione e live action, è il film che smentisce chi ancora storce il naso quando si parla di film animati, reputandoli solo per bambini. Proiettato i prima visione al Cineclub Filmstudio 90, sarà in programmazione nel prossimo Cineforum (6 e 7 febbraio).

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE di Andrea Di Stefano

Noir italiano con protagonista Pierfrancesco Favino, è un thriller mozzafiato e diretto con grande maestria. Tutto ambientato a Milano, è l’esempio di come anche il nostro cinema possa uscire dai classici canoni ai quali siamo abituati e offrire film memorabili. Proiettato ai Giardini Estensi e al Cineforum del Nuovo.

Infine, convinti che il futuro del cinema sta anche nella riscoperta del suo passato, aggiungiamo delle menzioni speciali finali per alcuni dei film restaurati tornati in sala: Strade perdute (di David Lynch, proiettato al Cineclub Filmstudio 90), Animal House (di John Landis, proiettato al Cinema Nuovo) e Il grande Lebowski (dei fratelli Coen, proiettato al Cineclub Filmstudio 90).

