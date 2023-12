I bambini del coro S. Chiara portano lo spirito del Natale agli ospiti del Molina

I bambini del coro di voci bianche Santa Chiara, della parrocchia di Biumo Inferiore hanno portato lo spirito del Natale tra gli ospiti della Rsa Fondazione Molina nel pomeriggio di domenica 3 dicembre, interpretando per loro un breve recital natalizio dal titolo “Traccia di dio”.

Lo spettacolo è un libero adattamento della storia della scrittrice spagnola Monserrat del Amo. Una speciale narrazione in musica a partire da origini lontanissime, dalla creazione del mondo fino ad arrivare al primo Natale: la nascita di Gesù.

Tra i canti che accompagnano la storia anche “È Dio che crea: detto fatto!” Il brano, composto dalla direttrice del coro, Chiara Crepaldi, coadiuvato dalla co-responsabile e organista Francesca Pampurini, cantato e registrato proprio dai giovani coristi del coro “S. Chiara” non molti anni fa, è uno dei brani presenti nella raccolta della FOM per l’oratorio estivo 2017, il cui tema era appunto “DettoFatto – Meravigliose le tue opere”.

«Lo scopo di andare ad annunciare la gioia del Natale in un luogo dove la nascita pare quasi essere l’antitesi di ciò che proprio lì viene vissuto, è quello di ricordare che la vita è sempre un dono – spiega Crepaldi – I piccoli racchiudono nei loro sorrisi tutta la potenza del futuro e gli anziani, nell’incontro generazionale, regalano sicurezze, certezze e memorie preziose. Il desiderio diviene così spazio comune di incontro, di parola, di musica e poesia».

Uno scambio di doni per Natale, tra nonni e bambini, reso possibile dalla disponibilità delle famiglie e della Fondazione, che «ha accolto da subito e con entusiasmo la proposta del recital, grazie anche alla collaborazione con il responsabile del servizio animazione, Massimo Andriolo», affermano con gratitudine i promotori del coro Santa Chiara.