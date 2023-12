I bambini della scuola di Gavirate regalano auguri a tutto il paese

In un momento così difficile e particolare segnato dalle incertezze politiche ed economiche i bambini dell’Istituto Comprensivo Statale di Gavirate hanno deciso di dare un segnale forte di speranza e di gioia inondando il paese di bigliettini augurali realizzati da loro in classe. L’iniziativa nasce dal desiderio di costruire un legame sempre più saldo col tessuto sociale circostante coinvolgendo le diverse generazioni: un segno di gentilezza verso la comunità e un briciolo di speranza anche per chi in queste feste non potrà essere circondato dall’ affetto dei propri cari.

I bambini tornano così ad essere protagonisti nell’ottica di una scuola sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle diverse realtà. Un modo semplice ed efficace per mettere in pratica un’ Idea vecchia quanto il Mondo: “La gentilezza fa nascere gentilezza “ (Sofocle).