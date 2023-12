I bambini portano il presepe vivente a Cadrezzate con Osmate

I bambini della scuola dell’infanzia Santa Margherita di Cadrezzate con Osmate celebreranno il Natale con un presepe vivente sabato 16 dicembre.

L’evento aperto a tutti comincerà alle 16.30 alla chiesa parrocchiale, dove i piccoli alunni si esibiranno in un concerto di canti di Natale. Subito dopo partirà in corteo – guidati dai re magi e dalla cometa – verso la scuola dell’infanzia, dove si potrà assistere al presepe vivente interpretato dai bambini. Al termine dell’evento, un momento di rinfresco con panettone e pandoro per scambiarsi gli auguri.

Un momento di festa organizzato nell’ambito delle attività di insegnamento di religione cattolica in occasione degli 800 anni dal primo presepe realizzato da san Francesco a Greccio. Durante la manifestazione, si potrà acquistare il calendario della scuola Santa Margherita, con all’interno le ricette della sua cuoca.