I bibliotecari del Millepiedi curano la lettura animata di Neve, per i bambini

Per questo Natale i ragazzi del Millepiedi, gli stessi che garantiscono l’apertura della Biblioteca civica di San Fermo, hanno preparato un regalo speciale per tutti i bambini: la lettura animata dell’albo illustrato Neve, di Uri Shulevitz.

L’appuntamento è per martedì 19 dicembre alle ore 16 nel salone del Centro Grilli (in via Confalonieri 9 a Varese, dietro la chiesa di Cristo Re), in un pomeriggio speciale di apertura della Biblioteca rionale di San Fermo.

La partecipazione è per tutti libera e gratuita.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

L’iniziativa è realizzata da Biblioteca Insieme all’interno del progetto Sparkling pages.

Per maggiori informazioni info@ilmillepiedionlus.it oppure 375 7454798.