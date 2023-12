I lavori per la nuova piazza San Maurizio a Vedano Olona partiranno a metà gennaio

Natale senza cantieri nel centro storico di Vedano Olona. I lavori per l’ammodernamento di piazza San Maurizio, cuore del centro storico di Vedano Olona, inizieranno infatti nel mesedi gennaio. A comunicarlo l’Amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha fatto il punto sugli ultimi dettagli dell’iter del progetto.

«Il progetto della nuova piazza è in dirittura d’arrivo – spiega l’Amministrazione cittadina – Manca ancora qualche dettaglio per poter approvare in Giunta il progetto esecutivo e dare il via ai lavori. I confronti serrati di queste settimane hanno richiesto ulteriori approfondimenti progettuali e una modifica all’impiantistica elettrica prevista, per individuare la migliore collocazione possibile di cavi sotterranei e quadro elettrico che serviranno per la nuova illuminazione e consentiranno di predisporre prese ed allacci utilizzabili per eventi e manifestazioni. La necessità di aggiornare alcune previsioni di natura tecnica ed economica, richiede dunque ancora qualche giorno di lavoro prima di arrivare al deposito dei documenti aggiornati e asseverati».

L’Amministrazione comunale ha raccomandato alla società responsabile della progettazione e realizzazione, Arca Service Italia, di partire non appena possibile «con l’obiettivo di restituire al più presto ai vedanesi un centro storico finalmente rinnovato e degno della piazza centrale, cuore del paese. Al contempo, si terranno in debita considerazione tutte le esigenze nell’ottica di arrecare il minor disagio possibile a residenti, parrocchia, commercianti e chiunque usufruisca dei servizi del centro, condividendo le fasi esecutive del progetto».

Per questo l’impresa che realizzerà le opere attiverà un cantiere suddiviso in più fasi, la prima delle quali riguarderà esclusivamente piazza San Maurizio, per proseguire a tratti successivi sulla via Matteotti: «Il tutto con l’obiettivo di garantire per quanto possibile la viabilità e il minor disagio possibile all’utenza. Non appena sarà disponibile il cronoprogramma aggiornato dei lavori, che si avvieranno probabilmente nella prima metà di gennaio del 2024, verrà comunicato con congruo anticipo».

Una notizia sicuramente apprezzata dai commercianti vedanesi, su iniziativa dei quali nelle scorse settimane sono state raccolte 500 firme per chiedere appunto il rinvio dei lavori dopo le feste natalizie, per non rischiare di compromettere il periodo natalizio. Proprio su questo tema nell’ultimo consiglio comunale è stata presentata dalla minoranza una mozione, superata dalla notizia dell’inizio lavori a metà gennaio.