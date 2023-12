I Mastini vogliono battere il Feltre per agguantare il terzo posto nella prima fase

Si chiude sabato 23 (ore 18,30) il cammino dei Mastini Varese nella prima fase del campionato IHL. I gialloneri ospitano all’Acinque Ice Arena il Feltre in una partita tutt’altro che scontata. I risultati del penultimo turno giocato giovedì sera hanno fatto rinviare quasi tutti i verdetti a partire da quello relativo alla squadra di Czarnecki, ancora in sospeso tra il terzo e il quarto posto.

I Mastini hanno due certezze: sono qualificati al Master Round (il torneo della seconda fase che coinvolge le prime cinque di regular season) e di conseguenza anche ai playoff, perché i tre posti rimanenti saranno contesi dalle sei formazioni chiamate a disputare il Qualification Round.

La classifica però vede Vanetti e compagni al quarto posto, a una sola lunghezza dall’Appiano con cui il Varese ha perso 3-2 giovedì nei supplementari. In caso di vittoria – da 3 o da 2 punti – i Mastini possono scavalcare i gialloblu altoatesini che però dovranno perdere la partita di Alleghe. E proprio Civette e Feltre sono le due squadre (anch’esse separate da un punto) che si giocano la quinta piazza e di conseguenza Master Round e qualificazione anticipata ai playoff: insomma si giocherà sul filo del rasoio su entrambe le piste.

La gara dell’Acinque Ice Arena sarà a ingresso gratuito per gli under 16 (necessario presentarsi con un documento alle casse un’ora prima del match) e verrà diretta dai signori Bedana e Gruber in collaborazione con Brenna e Magliano. Aggiornamenti sul risultato all’interno del nostro liveblog #direttavn dedicato principalmente al basket (CLICCATE QUI).