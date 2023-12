I mediatori in testa alla filiera immobiliare, alle Ville Ponti l’assemblea di Fimaa

Il titolo scelto dalla Fimaa – Confcommercio (Federazione italiana mediatori agenti affari) per il 43mo congresso racconta molto di una legittima aspirazione che è ormai giunta a maturazione. Essere in testa alla filiera della mediazione immobiliare vuole dire molto sia in termini economici che culturali. Significa avere un valore strategico in tutta la partita della mediazione di immobili da cui discendono valore economico e responsabilità sociale.

Il percorso professionalizzante dell’agente immobiliare voluto dai vertici della federazione, a partire dal presidente nazionale Santino Taverna e dal vicepresidente provinciale Dino Vanetti, è la via prediletta che ha già dato risultati importanti. Del resto se l’agente immobiliare vuole fare bene il suo lavoro e trarne soddisfazione deve assumersi quelle responsabilità che lo qualificano come professionista affidabile del settore.

(nella foto da destra: Santino Taverna e Dino Vanetti)



All’avvicinarsi del 43mo congresso della Fimaa, che si terrà lunedì 11 dicembre alle Ville Ponti di Varese a partire dalle 17 e 15, sono tante le domande che aleggiano nell’aria relative al mercato immobiliare e alla figura del mediatore: vale ancora la pena comprare un immobile? Per comprare una casa senza problemi è necessario rivolgersi a un agente immobiliare? La figura dell’agente immobiliare dovrebbe essere obbligatoria nelle transazioni immobiliari? L’intelligenza artificiale disintermedierà ulteriormente il ruolo dell’agente immobiliare?

Sono domande importanti perché è dalle risposte del sistema Paese che si delineeranno i confini futuri di una professione indispensabile nel mercato della compravendita immobiliare, che è evoluta e cresciuta nel tempo per competenze e responsabilità.

Il programma:

17.15 Accoglienza partecipanti

17.30 Apertura lavori

relatori: Santino Taverna . Presidente nazionale F.I.M.A.A. Italia

“Federazione, direttive mercato immobiliare e operatori”

Davide Galimberti sindaco Comune di Varese

”La Varese del futuro”

Mauro Vitiello presidente Camera di Commercio Varese

“Camera di Commercio e valorizzazione del territorio”

Giovani pensatori

“ Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo”

Laboratorio di filosofia del liceo triennale “V. Sereni” di Laveno Mombello a

cura degli alunni e delle docenti Silvia Cassani ed Elisabetta Scolozzi

Tavola rotonda:

“Conviene ancora comprare casa: cosa fare e come fare”

Emanuele Cadei consigliere Fimaa – Varese

Andrea Limonta consigliere Fimaa – Gallarate

Isabella Colombo vice presidente Fimaa – Busto Arsizio

Francesco Scioli vice presidente Fimaa – Saronno

Antonello Leccese vice presidente Fimaa – Luino

Modera Michele Mancino vice direttore Varese News

Fabio Minazzi professore Università degli Studi dell’Insubria Varese

“La storia insegna?”

moderatore Dino Vanetti vice presidente F.I.M.A.A. provincia di Varese

ore 19 aperitivo

ore 20 cena di gala