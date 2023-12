I pacchi di Natale del Varesotto passano dall’aeroporto di Montichiari

Per gestire al meglio l’incremento dei volumi delle festività natalizie, Poste Italiane ha messo in campo numerose azioni volte a rendere sempre più puntuali le consegne nelle case dei cittadini della provincia di Varese.

All’interno del network logistico del Paese un ruolo cruciale è ricoperto dalle attività svolte nell’Hub Aeroportuale di Montichiari, dal 2018 la “casa” di Poste Air Cargo, la compagnia aerea di Poste Italiane che si occupa delle operazioni di trasporto aereo cargo. Poste Air Cargo, connette durante la notte, 8 aeroporti italiani al servizio della logistica del segmento cargo courier, garantendo il supporto alla logistica di Poste Italiane.

In particolare, opera stabilmente collegamenti con gli aeroporti di Fiumicino, Catania, Palermo, Cagliari, Lamezia Terme, Bari, Olbia e Brescia, connettendo tutti i giorni il Nord e il Sud. Nei periodi di picco le tratte previste verso gli aeroporti di per Bari, Lamezia Terme, Olbia, Catania e Palermo vengono raddoppiate.

Una volta arrivati all’Hub di Montichiari, la corrispondenza e i pacchi proseguono il loro viaggio durante la notte utilizzando mezzi su gomma che, a seconda della destinazione finale, raggiungono i centri di smistamento della Lombardia; il centro che gestisce questa fase per la provincia di Varese è quello di Milano Roserio.

Il centro di Roserio è dotato di un sorter di smistamento pacchi tra i più all’avanguardia, 10 robottini per la movimentazione interna delle merci, due impianti per lo smistamento delle lettere e tre impianti per la lavorazione del prodotto stampe. Nel periodo di picco, vede aumentare il numero dei pacchi del 70% e della posta commerciale del 20%; in 7 ore i pacchi più veloci vengono smistati e caricati sugli oltre 160 mezzi che ogni giorno entrano ed escono dal centro diretti verso gli oltre 220 centri distribuzione della regione di cui

15 in provincia di Varese.

In provincia di Varese dove si attende un aumento giornaliero di pacchi del 40% durante il picco, il personale è stato potenziato attraverso l’assunzione di oltre 70 nuovi portalettere che si aggiungono ai 450 già attivi sul territorio.

Poste Italiane, attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese attive nella vendita di prodotti via Internet, ha rafforzato il proprio modello di recapito, con consegna non solo al mattino ma anche al pomeriggio e nei weekend, ed ha consolidato la rete “Punto Poste” per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi, che nella provincia di Varese conta una rete di circa 230 tra tabaccai ed altri esercizi affiliati, che si aggiungono ai 176 Uffici Postali.