I Pantellas chiamano Nicora Garden per gli addobbi del loro video di Natale girato a Vergiate

È in arrivo il nuovo video di Natale de iPantellas, coppia di content creator che dal 2009 hanno conquistato il cuore di milioni di utenti del web.

Per ambientare il video, girato a Villa De Alberti di Vergiate, Jacopo e Daniel (i due giovani talenti dietro al nome d’arte del duo che spopola su YouTube) hanno scelto tutti gli elementi e i motivi del Natale tradizionale e per essere sicuri del risultato hanno voluto che a curare gli allestimenti fossero di esperti di Nicora Garden.

Una squadra di decoratori ha trasformato la bella residenza d’epoca in un vero e proprio luogo incantato. Partendo dal giardino che conduce all’ingresso della villa, gli esperti di Nicora Garden hanno portato la magia del Natale con ghirlande di luci e animali luminosi di grande effetto, mentre l’ingresso vero e proprio è stato trasformato con decorazioni tradizionali nello stile caldo e avvolgente del Natale anglosassone, utilizzando i colori più classici, con tanto rosso, verde, oro e bianco, con ghirlande, bacche e cascate di lucine.

Un grande albero realizzato ad hoc ha ricreato la magia delle feste al primo piano della villa, dove alcune scene sono state girate nel soggiorno e nella cucina, mentre ai piani superiori i decoratori di Nicora Garden hanno lavorato sulle stanze da letto e sul bagno, completando la trasformazione di Villa De Alberti in una casa tradizionale addobbata per le feste.

Un servizio, quello richiesto da iPantellas, che Nicora Garden mette a disposizione non solo di negozi, alberghi e organizzatori di eventi, ma anche per abitazioni e giardini privati, con proposte per piccoli e grandi contesti, sempre caratterizzate da allestimenti professionali e una vasta scelta di stili, materiali e colori.

Il video, un vero cortometraggio natalizio, si intitola “Nonna ho perso l’aereo”, e verrà pubblicato il 17 dicembre su YouTube.

Con oltre 6 milioni e mezzo di iscritti su YouTube e milioni di follower su altre piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook, iPantellas si affermano come uno dei nomi più influenti nel panorama italiano dei content creator. Ispirato al famosissimo film “Mamma ho perso l’aereo”, il loro ultimo lavoro non è solo un omaggio a un’icona della cultura popolare ma anche una dimostrazione della loro capacità di creare storie accattivanti con una grande attenzione ai dettagli, alla qualità e a scenografie immersive. «Proprio per questo motivo – spiegano i due youtubers – abbiamo scelto la collaborazione di Nicora Garden per l’allestimento delle scene».

Il cortometraggio è prodotto dalla SkillShake di Fabio Stabile sotto la guida di Chiara Rossano, direttrice di produzione che collabora con Pantellas dal 2021. Nel cast figurano anche volti noti nel mondo della comicità e dell’intrattenimento come Max Pieriboni, Massy Pipitone, Roberta Dall’Olio e Daniel Muscillo. La colonna sonora è di Marta Chinello (Chinny).

Dall’apertura del Paese di Natale, tante sono le attività commerciali che hanno scelto Nicora Garden per i loro allestimenti natalizi, come l’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, Harley Davidson Varese, Panorama Golf, Nicora Gioielleria di Azzate, Limbosco Varese e Horizon Wellness & Spa Resort Varese. Il servizio è realizzato dagli arredatori del Paese di Natale, che ogni anno si dedicano all’ideazione di un percorso sempre nuovo e al passo con i tempi, ed è altamente personalizzato in base all’attività, ai gusti, al contesto, al budget e all’idea di Natale di ciascuno, con la possibilità di richiedere dal solo albero allestito fino alla realizzazione di vere e proprie composizioni a 360°.

Il servizio è su prenotazione. Per informazioni chiamare lo 0332 265888.