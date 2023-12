I pendolari di Saronno protestano: “Con il nuovo orario di Trenord troppe corse in prima classe”

È entrato in vigore nella domenica 10 dicembre 2023 il nuovo orario di Trenord, con la conseguente modifica degli orari dei treni lungo le tratte della Lombardia. Una variazione annunciata che porta con se le proteste dei pendolari che da Saronno devono raggiungere Malpensa-Milano Centrale.

Sulla pagina Facebook “Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno” si legge infatti:

“Con il nuovo orario in vigore da oggi, tutti i treni XP2 (Malpensa-Milano Centrale) che non effettuano fermata a Rescaldina, Castellanza e Ferno-Lonate Pozzolo non consentono più l’accesso agli utenti regionali con biglietto e abbonamento di seconda classe. Si tratta di 24 corse su 68, effettuate con gli stessi treni e con lo stesso tempo di percorrenza (sbagliato, perché la traccia è sbagliata da quando questi treni esistono). Nessuna comunicazione esplicita è stata data agli utenti, e questa fantastica novità è stata sottaciuta anche in sede di Conferenza Regionale del Trasporto Pubblico Locale. Una nuova mossa piratesca. Si invita al boicotto di queste corse, al fine di sovraccaricare le corse R28, già largamente insufficienti”.

In sostanza lamentano il fatto che aumenta il numero delle corse solo prima classe in una situazione in cui le corse di seconda erano già poche.