I premi “Due galli” di Gallarate al Puccini, al dottor Giollo, Giancarlo Bettinelli e Giulio Velati

La città Gallarate premia e offre un riconoscimento pubblico a figure e realtà importanti e riconosciute: si è tenuta nella sera di martedì 19 dicembre, nella sala consiliare, la cerimonia di consegna dei premi “Due Galli” e delle pergamene di ringraziamento.

La benemerenza cittadina dei Due Galli è andata al Conservatorio Puccini, al medico Antonio Giollo, a Giancarlo Bettinelli per l’impegno in campo sociale e culturale (è tra l’altro l’animatore del Teatro Nuovo di Madonna in Campagna). Infine il massimo riconoscimento cittadino è andato anche a Giuliangelo Velati, ottico e benefattore, recentemente scomparso.

La cerimonia si tiene nel giorno della elevazione di Gallarate a città, il 19 dicembre. Il presidente del consiglio Marco Colombo, affiancato dal sindaco Cassani e dall’assessora Claudia Mazzetti, nella sua introduzione ha evocato, pur in una città, “lo spirito del paese, della comunità in cui ci si conosce e riconosce”.

Nel corso della cerimonia nella sala consiliare sono state poi consegnate le pergamene di riconoscenza a diverse persone e realtà: a Ettore Rossi, recentemente scomparso “per la sua attività di radioamatore [..] durante il terremoto in Abruzzo”; a Nicolina Melcore per la sua dedizione come insegnante e poi nel volontariato con la Comunità Pastorale Arante-Madonna in Campagna; al Ricamificio Aschei Srl; a Pietro Zoia, per il suo impegno professionale come medico e dirigente sanitario, ma anche per l’impegno “in campo sociale e culturale; a don Remo Girolami, sacerdote di origine friulana, attivo per decenni tra Sciarè e il centro.

Pergamene alla memoria sono state consegnate anche ai familiari di Gabriella Ambrosetti, per attività professionale, di Virginio Mazzucchelli, che è stato anche promotore del Premio Nazionale Arti Visive.