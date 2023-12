I video più visti sul nostro canale YouTube nel 2023

Un mix di storie, video di servizio e fatti di cronaca nella scelta dei nostri lettori. YouTube è solo una parte della nostra attività video e come potrete vedere va oltre al giornale, al suo territorio, ma anche le date cronologiche. Infatti i primi due video sono addirittura di due anni prima, ma mantengono saldamente il comando dei più visti grazie alla notorietà di Pucci.

Un anno ricco di informazioni e immagini per i nostri lettori che hanno visualizzato oltre 12 milioni di video.

10° – Rissa tra tifosi durante la partita Gorla Minore Lainatese

Ancora episodi di violenza che riguardano il tifo organizzato. Mentre ancora tengono banco i disordini che si sono visti in centro a Varese ad opera di ultras del capoluogo e il conseguente tentativo di rivalsa degli ultras napoletani, anche i campi delle categorie minori sono segnati da episodi spiacevoli.

9° – Influencer tedeschi in vacanza in una villa di Viggiù distruggono una statua di Enrico Butti

Affittano una lussuosa villa per il fine settimana e fanno a pezzi una statua attribuita allo scultore Enrico Butti. È successo ieri a Viggiù, dove un gruppo di ragazzi tedeschi – influencer e tutti tra i 25 e i 30 anni – che stava soggiornando a Villa Alceo, B&B di lusso in via Sant’Elia, per girare un video ha distrutto la statua al centro di una fontana, opera attribuita allo scultore nativo di Viggiù.

8° – Funerali Berlusconi, applausi e cori da stadio all’uscita della bara dal Duomo

Applausi e cori dei tifosi del Milan hanno accompagnato l’uscita della bara di Silvio Berlusconi dal Duomo di Milano dopo i funerali.

7° – Il lancio del bouquet si trasforma in proposta di matrimonio a Bodio Lomnago

Durante un matrimonio a Villa Bossi, il tradizionale lancio del bouquet si trasforma in una sorprendente proposta di matrimonio, con la futura sposa che riceve direttamente il bouquet e il fidanzato che, alle sue spalle, le chiede di sposarlo.

6° – L’impressionante tempesta a Milano e nell’hinterland

Le immagini della violenta ondata di maltempo che nel pomeriggio di lunedì 24 luglio ha colpito Milano e dell’hinterland. Chiusa la stazione di Monza per detriti sui binari.

5° – Temporale fortissimo: alberi caduti, auto schiacciate, centro commerciale allagato

Il maltempo è tornato ancora sul Legnanese e il Varesotto. Attorno alle 13 sul territorio si è abbattuto un violento temporale che ha riportato pioggia, vento e grandine. Allagato il centro commerciale di Arese, alberi caduti a Legnano.

4° – 112: chiamata di primo soccorso

Quando qualcuno sta male che fare? Ecco la spiegazione semplice per effettuare tutte le azioni necessarie a ottenere tempestivamente i soccorsi.

3° – “Guidavo nella tempesta di grandine: ecco com’è ridotta la macchina”

Un lettore era in auto durante la tempesta della sera di lunedì 24 luglio e documenta cos’è successo alla sua auto.

2° – Pucci racconta il Natale in famiglia

Pucci si è esibito nel corso dell’inaugurazione del nuovo Teatro di Varese con un monologo dedicato al Natale in famiglia.

1° – Pucci racconta il delivery durante il lockdown

Pucci si è esibito nel corso dell’inaugurazione del nuovo Teatro di Varese con un monologo che ripercorre la sua esperienza con i servizi di delivery e le consegne a domicilio .