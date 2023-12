I voti del Varese: Cottarelli bomber, Settimo si fa trovare pronto

VOGHERESE – VARESE 0-2 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 6: Nessuna vera parata, un paio di uscita alte con attenzione

VITOFRANCESCO 7: Gara di spessore, una sua “furbata” di esperienza fa partire l’azione del vantaggio

COTTARELLI 7: Ancora in gol, si candida a diventare il bomber della squadra. Dietro fa passare poco

MOLINARI 6,5: Ribatte mille palloni, con i piedi, di testa, di esperienza, in qualsiasi modo. Vale tutto per non far avvicinare l’avversario alla porta

BENACQUISTA 6,5: In ripresa dopo una domenica nera, mette anche l’assist per Cottarelli

PERISSINOTTO 6: Torna titolare dopo un lungo periodo, ci mette sostanza e pochi fronzoli

Malinverno 6: Entra con la mentalità giusta e recupera un paio di palloni importanti

MANDELLI 6,5: Solita prestazione arcigna di lotta. Anche oggi si prende un’ammonizione

PALAZZOLO 6: Meno brillante del solito ma importante per posizione ed esperienza

STAMPI 6,5: Sfodera forse la sua miglior prestazione stagionale. Attento in copertura e frizzante in avanti. Si fa vedere con buona voglia e va al tiro in un paio di occasioni

Settimo 6,5: Entra, segna e chiude la partita. Meglio di così non si può. Secondo gol stagionale, secondo alla Vogherese dopo quello in Coppa Italia. Un bel premio dopo tante panchine e qualche tribuna

BANFI 6: Ci mette tanto impegno ma sotto porta si vede poco. Importante il suo gioco sulle palle lunghe

DI MAIRA 6: Come il compagno di reparto, si nota di più per il gioco aereo rispetto alle giocate sotto porta. La nota positiva è la condizione che cresce

Liberati 6,5: Ci mette qualche minuto a entrare in partita, poi trova gli spazi giusti e qualche giocata di livello, come la serpentina che porta al gol di Settimo