I voti del Varese: Di Maira ancora decisivo, un altro gol dalla difesa

VARESE – GOZZANO 2-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 6: Può poco sul gol dell’1-1 del Gozzano, un missile dalla distanza che si insacca all’incrocio

VITOFRANCESCO 6: Insolitamente nervoso, non sempre preciso come al suo solito. La prestazione in ogni caso è positiva

COTTARELLI 6,5: Oggi lascia il gol al compagno di reparto. Dietro concede poco

MOLINARI 6,5: Apre le marcature con una rete su calcio da fermo, suo primo gol in biancorosso. La prestazione è solida, come consuetudine

BENACQUISTA 6,5: Il passaggio a vuoto contro il Chisola lo ha stimolato. Da allora ha fatto bene a Voghera e molto bene oggi, in copertura e in spinta

MANDELLI 6: Tanta corsa e sostanza per il centrocampo. Si becca però un’altra ammonizione

ZAZZI 6,5: Rientra titolare dopo l’operazione al ginocchio e fa una prestazione equilibrata e di buone giocate

Palazzolo 6: Dentro nella ripresa, si fa vedere con qualche spunto interessante ma spreca un paio di palloni che avrebbero potuto avere miglior sorte

STAMPI 6,5: Conferma quanto di buono fatto a Voghera, questa volta da mezzala. Corre e gestisce bene il pallone, senza paura. Avanti così

LIBERATI 6: Ha un ruolo poco agevole da esterno d’attacco ma da marcatore su Capellupo in difesa. Lo fa bene ma lo limita quando poi deve farsi vedere in attacco

Perissinotto 6,5: Entra con buona lena, sfiora il gol e tiene alta la squadra

FURLAN 5,5: È l’unica nota stonata di giornata. Parte bene con delle belle iniziative ma perde mordente con il passare dei minuti e nella ripresa si vede pochissimo

Di Maira 7: Sempre più uomo del destino. Quattro gol e 9 punti firmati da Di Maira per questo Varese: Derthona, Pinerolo e Gozzano le vittime dell’attaccante siciliano che firma solo gol pesanti. Un premio dopo un lungo periodo di infortuni. E che il 2024 sia ancora meglio

BANFI 6,5: Meriterebbe il gol – che manca da qualche giornata di troppo – e solo il palo glielo nega. Arriveranno, ne siamo certi