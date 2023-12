I voti del Varese: Molinari e Cottarelli muro biancorosso, ma con Mandelli è più facile

PINEROLO – VARESE 0-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 6,5: Ci mette l’istinto per deviare sul palo il tiro di Coulibaly. Forse la parata più importante della sua stagione

BALDARO 6: Parte bene, un primo tempo di ottima fattura. Cala nella ripresa e sbaglia qualcosa di più

Stampi 6: Entra bene in partita e guadagna anche qualche pallone importante in avanti per allentare la spinta nel finale del Pinerolo

MOLINARI 7: Respinge ogni cosa gli passi nei paraggi. Sempre puntuale, non si fa spostare anche quando gli avversari attaccano in massa

COTTARELLI 7: Come il compagno di reparto, sbaglia pochissimo ed è fondamentale per guadagnare la vittoria

BENACQUISTA 6,5: Sta crescendo e oggi ha giocato una delle sue migliori prestazioni a Varese. Peccato per quel passaggio sbagliato che non ha fatto partire il contropiede nel finale con il portiere avversario in area biancorossa

VITOFRANCESCO 6,5: Prima da mezzala con spinta e inserimenti, poi da terzino con coperture e rilanci. Sempre bene

MANDELLI 7: Davanti alla difesa è una diga che non sbaglia un colpo. Con lui il compito dei due difensori è agevolato

PALAZZOLO 6,5: Tante buone giocate, come il pallone recuperato che ha portato al gol di Di Maira. Nella ripresa più concretezza e meno fronzoli

LIBERATI 6: Parte bene, con un paio di iniziative molto positive e l’assist al bacio per il gol. Nella ripresa ne indovina poche e viene sostituito

Perissinotto 6: Entra bene in campo, con la classica tenacia anche se un po’ arruffone

BANFI 6: Per lui una partita di grande sacrificio e poche occasioni. Spara altissimo un mancino interessante, tradito dal terreno

DI MAIRA 7: Dopo la doppietta contro il Derthona segna un “tiro da tre punti” che permette al Varese di vincere per la prima volta lontano da Masnago. Benissimo così

Furlan 6: Ci mette un po’ per entrare in panchina ma poi tira fuori un destro spettacolare che lascia ancora l’incognita: dentro o fuori?