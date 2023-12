Il 16 dicembre si inaugura la nuova strada tra il Sempione e via per Cassano a Busto Arsizio

Sarà inaugurato sabato 16 dicembre alle 11.30 il sottopasso che collega il quartiere di Sant’Anna a quello di Beata Giuliana e al resto della città.

Un’opera molto importante e complessa dal punto di vista ingegneristico, attesa da anni, che permetterà finalmente di superare la barriera costituita dalla ferrovia, oltre a migliorare la viabilità di tutta la zona nord della città.

Oltre a permettere un collegamento più lineare tra il quartiere oltre ferrovia e il centro cittadino, sarà un’arteria importante in vista del nuovo ospedale unico di Beata Giuliana in quanto permetterà una valida alternativa a chi dovrà raggiungere l’ospedale dalla 336. Il collegamento, inoltre, permetterà a chi viene da Gallarate di saltare il nodo dei 5 ponti per dirigersi verso Fagnano Olona e Cassano Magnago, sgravando di una parte di traffico la via per Fagnano-Busto.

All’inaugurazione sarà presente il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oltre al sindaco Emanuele Antonelli e alle autorità comunali, e ai rappresentanti degli enti coinvolti nel grande cantiere.

Ai cittadini che volessero partecipare all’inaugurazione si consiglia di accedere da via per Cassano Magnago.