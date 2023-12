Il 2024 del sindaco di Busto Arsizio: “Sarà l’anno dei grandi cantieri per cambiare volto alla città”

«Il mio augurio per il prossimo anno è quello di far partire tutti i lavori del Pnrr. Gli investimenti che stiamo facendo sono importantissimi e devono preoccupare tutti perchè parte dello sviluppo della città è legato proprio a questi cantieri. Nella sventura della pandemia abbiamo avuto la fortuna di poter ottenere molti fondi che ci permetteranno di andare a sanare tante situazioni che si trascinavano da molti anni».

Emanuele Antonelli, in una sorta di conferenza stampa-auguri di Natale, ha voluto tracciare un piccolo bilancio di metà mandato chiamando a sè la squadra con la quale ha lavorato fino ad oggi. Rispetto al mandato precedente, caratterizzato dal covid e da problemi anche di natura giudiziaria che hanno coinvolto alcuni consiglieri, è riuscito a mantenere la rotta con maggiore facilità. A dargli una mano certamente anche la possibilità di usufruire dei fondi europei, nazionali e regionali che la sua amministrazione è riuscito a far atterrare e ora guarda ai prossimi due anni che saranno caratterizzati da importanti trasformazioni della città.

Entro marzo, infatti, dovranno essere avviati tutti i cantieri Pnrr se si vuole avere qualche possibilità di finirli entro la metà del 2026, come peraltro richiesto dall’Europa. I due cantieri che ci preoccupano di più, per i tempi ristretti, sono quelli dell’ex-calzaturificio Borri e quello del conventino, uno per l’ampiezza dell’intervento e l’altro per la difficoltà di esecuzione dovuto ai tanti vincoli della sovrintendenza: «Ci sono i tecnici del settore lavori pubblici che stanno facendo di tutto per fare in modo che tutto avanzi bene e in modo spedito. So che sono preoccupati e ne hanno tutte le ragioni» – ha sottolineato.

Già avviato, invece, il cantiere delle ex-carceri austro-ungariche mentre è in fase di definizione quello per il Palaginnastica di Beata Giuliana. A marzo, inoltre, dovrebbe partire anche quello relativo alla riqualificazione di piazzale dei Bersaglieri mentre per l’ex-macello comunale non è stata ancora comunicata una road map precisa.

Il sindaco ci ha tenuto a ringraziare la giunta, citando gli obiettivi raggiunti dai vari assessori, e il consiglio comunale, affermando che «pur con le scarse risorse a disposizione si è cercato di mantenere in attività tutti i servizi e a fare anche qualcosa di più».