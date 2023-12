Il bilancio climatico di Legambiente, Varese tra le province più colpite da eventi naturali

Il 2023 si è rivelato un anno estremamente critico per il clima in Italia, con un incremento del 22% di eventi meteorologici estremi rispetto al 2022, secondo il report di Legambiente. La provincia di Varese, in particolare, ha subito notevoli impatti, testimoniando la vulnerabilità crescente della regione di fronte ai cambiamenti climatici.

Situazione Grave in Lombardia e in Italia

In Italia, si sono verificati 378 eventi meteorologici estremi, che hanno provocato danni miliardari e la morte di 31 persone. Il Nord Italia è stata l’area più colpita, con 210 eventi, e la Lombardia in particolare ha registrato ben 62 eventi disastrosi. Tra le province più colpite, Varese si è posizionata al quarto posto con 12 eventi estremi, una situazione che riflette l’urgenza di una risposta adeguata a questi fenomeni sempre più frequenti e intensi.

Fenomeni Preoccupanti

In aumento sono state alluvioni, frane, mareggiate, grandinate e temperature eccezionali, con lo zero termico sulle Alpi che ha raggiunto quote inaudite. Tra le varie tipologie di eventi, spiccano i casi di allagamenti, danni da trombe d’aria, grandinate, esondazioni fluviali, e danni da siccità prolungata.

La Situazione a Varese

Varese ha dovuto affrontare 12 eventi meteorologici estremi, una situazione allarmante che richiede una riflessione profonda e azioni concrete per la prevenzione e il contrasto dei danni causati da questi fenomeni. L’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini e sul tessuto economico e sociale della provincia è tangibile e richiede un intervento immediato.

Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

Il rapporto di Legambiente evidenzia l’assenza in Italia di un Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici, un gap che pone il paese in ritardo nella lotta alla crisi climatica. La necessità di una road map climatica nazionale appare più urgente che mai, basata su adeguati finanziamenti e su una legge contro il consumo di suolo.

Eventi Estremi nel Resto d’Italia

Il 2023 ha visto eventi devastanti anche in altre regioni italiane, come le alluvioni in Emilia-Romagna, con danni per oltre 8,8 miliardi di euro e 15 vittime. Al Nord Est, violenti temporali hanno causato danni significativi alle produzioni agricole. In Lombardia, le frane e i danni causati dal vento hanno lasciato un bilancio pesante di due vittime e danni per oltre 41 milioni di euro.