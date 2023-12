Il Bilancio di fine anno del sindaco Galimberti: cambiamenti e sfide per Varese

Nel suo recente incontro con la stampa, il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha presentato il suo bilancio di fine anno, evidenziando quelli che ritiene due aspetti fondamentali: l’imminente compimento di interventi strategici per la città e le novità all’interno del bilancio appena approvato.



Cambiamenti Imminenti per Varese

Galimberti ha sottolineato che Varese è alla fase finale di alcuni servizi strategici che porteranno grandi cambiamenti nella città. Tra questi, l’espansione culturale con 7-8 mila metri quadrati con il polo della caserma e l’estensione pedonale delle stazioni, che trasformeranno l’aspetto e il modo di vivere la città, influenzando positivamente la percezione dei cittadini, “anche il cambiamento dell’entrata in città con l’intervento di largo Flaiano che cambierà molto del modo di vivere Varese”

Polo Culturale e Idea di Città

Riguardo al nuovo polo culturale, Galimberti ha evidenziato che non si tratta solo dello spostamento della biblioteca, ma di un insieme che include biblioteche tematiche, un archivio del moderno, aule studio e altro. Il piano di governo del territorio (pgt) delineerà l’orizzonte per i prossimi 20 anni, puntando su una città che investe sulla famiglia e sui giovani. Il sindaco ha poi menzionato la sfida della velocità di collegamento con Milano, evidenziando l’importanza di Varese come città attrattiva per vivere e lavorare.

Politica Locale e Nazionale

Galimberti ha poi discusso le dinamiche politiche, notando che mentre il centrosinistra funziona bene a Varese e meno a livello nazionale. “A livello nazionale per il centrosinistra vi è la necessità di costruire una vera alternativa al centrodestra; per il centrodestra, l’errore più grande è di non considerare gli enti locali”.

Campo Largo e Momenti Salienti del 2023

Riguardo al suo “campo larghissimo”, il sindaco ha enfatizzato l’importanza di riempirlo di contenuti se lo si vuole portare a livello nazionale. Il peggior momento del 2023 è stato, secondo lui, ogni volta che il ministro Fitto ha parlato del PNRR, mentre tra i momenti belli ha citato le visite dei giovani studenti.

Prospettive per il Centrosinistra e il Dopo Galimberti

Il sindaco ha discusso le sfide per il centrosinistra a livello provinciale, sottolineando la necessità di creare condizioni vincenti in altre città come Busto e Gallarate. Per quanto riguarda il suo futuro, Galimberti è concentrato sulla conclusione del suo mandato, lasciando aperte le riflessioni sul dopo.