Il borgo di Orino si trasforma nella “Fabbrica del Natale”

A Orino, nel piccolo borgo alle pendici del parco Campo dei fiori, quest’anno sarà un Natale all’insegna della convivialità circondato da colore, calore e luminosità. La “Fabbrica del Natale”, un piccolo gruppo di volontari, da due anni si attiva per allestire le strade, le cantine ed i lavatoi del borgo: i nostri sforzi vi faranno respirare quell’atmosfera natalizia a tutti tanto cara.

«Quest’anno, con grande impegno, abbiamo preparato 260 sagome a tema natalizio da esporre in tutto il paese, per le vie del borgo», spiegano i volontari.

«Vi attendono, schiaccianoci all’ingresso del paese il calendario dell’Avvento, gli angeli in prossimità dei luoghi di culto, altre figure e pacchi illuminati, i presepi posizionati nelle cantine della Pom Pepin nelle fontanelle, i lavatoi completano l’allestimento Da non perdere una sorpresa al parco giochi ed in piazza XI febbraio dove e posizionata la “Natività” dello scultore Sergio Terni» (nella foto).