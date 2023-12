Il CAI di Varese lancia il premio di laurea 2024 per la ricerca sulle montagne

La Sezione di Varese del Club Alpino Italiano (CAI) ha annunciato l’istituzione di un Premio di Laurea per il 2024, un’iniziativa che sottolinea il suo impegno nella promozione della conoscenza, della tutela e dello sviluppo sostenibile dell’ambiente montano. Questo premio rappresenta un’opportunità significativa per i giovani laureati che si sono distinti nei loro studi universitari (foto: Claudio Montagner).

Il premio è rivolto a laureati in discipline scientifiche e umanistico-culturali, con un focus particolare sulla relazione tra uomo e montagna, un tema che riflette l’interesse e l’impegno del CAI nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio montano. L’obiettivo è di incentivare ricerche e studi che possano contribuire in modo sostanziale alla comprensione e alla salvaguardia delle aree montane, nonché alla promozione di uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle peculiarità e delle sfide specifiche di questi ambienti.

La partecipazione al Premio di Laurea CAI 2024 è aperta a tutti coloro che hanno completato la loro formazione accademica in campi pertinenti e che hanno sviluppato tesi di laurea che si allineano con gli obiettivi e i valori del Club Alpino Italiano. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i giovani laureati di ottenere riconoscimento e supporto per il loro lavoro e la loro passione per le montagne e l’ambiente.

Per informazioni Bando e Modulo:

– caivarese@caivarese.it

– www.caivarese.it