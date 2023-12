Il centrodestra di Cavaria risponde al Pd: “Sul Pgt un buon lavoro, valuteranno gli elettori”

Il segretario della Lega per la Valle del Boia Ferrarese, il consigliere comunale di Cavaria Davide Bertoli (FdI) e l’assessore Diego Bonutto di Lombardia Ideale rispondono con una nota congiunta alle critiche arrivate dal Pd di Jerago-Cavaria.

In merito alla nota pubblicata mezzo stampa dal segretario dem CALOGERO FRENDA il segretario Roberto Ferrarese sezione LEGA – Valle del Boia,

l’esponente di Fratelli d’Italia – Cavaria con Premezzo Davide Bertoli e l’assessore Diego Bonutto di Lombardia Ideale esprimono il loro disappunto per gli argomenti espressi e specificano quanto di seguito riportato:

Il PGT contestato ha origini antecedenti rispetto all’insediamento dell’attuale amministrazione, sin dal 2014. Il Comune di Cavaria con Premezzo ha visto susseguirsi amministrazioni vicine al centro sinistra, a vario titolo, per oltre 30 anni e solo nell’ultimo quinquennio la maggioranza del

sindaco FRANCO ZENI è l’espressione del governo di centro destra. Gli organi tecnici e, di concerto, gli organi politici hanno collaborato in linea di continuità con i lavori della precedente amministrazione e sempre il dibattito è stato aperto durante i lavori.

Come mai nessuno del PD ha espresso perplessità legate alle questioni ambientali nelle sedi opportune? Quali documenti sono stati prodotti a supporto di queste tesi? È lecito pensare che tale polemica, che nulla ha portato in termini di miglioramento della sicurezza ambientale sia esclusivamente legata alla prossima tornata elettorale; il segretario PD cerca evidentemente una visibilità nuova, mai avuta neppure nell’ultima tornata elettorale di Jerago con Orago, dopo che l’ottimo lavoro del sindaco ZENI ha portato ad ottenere oltre 2 milioni di € nelle casse del Comune di Cavaria con Premezzo per investimenti riguardanti la regimazione delle acque meteoriche e reflue, oltre ad altri finanziamenti (regionali e statali), per interventi in aree di dissesto e prevenzione delle stesse e per le zone di deflusso del Torrente Arno, dove attualmente si sta discutendo con AIPO e Regione Lombardia per evitare gli eventi degli anni ’90, cosa mai fatta in precedenza a questa amministrazione.

Tutte queste criticità sono state rilevate durante questo importante percorso decisionale, che ha avuto nella stesura e nell’adozione del PGT, durato oltre 10 anni, e condiviso sempre anche con buona parte della minoranza (appartenente alla scorsa amministrazione), che ha votato favorevolmente tutto l’iter amministrativo.

Ancora una volta facciamo fatica a capire come sia possibile attaccare il buon lavoro dell’amministrazione senza che la maggior parte degli stessi esponenti in consiglio comunale di opposizione abbiano manifestato tali perplessità durante i lavori e che scaturiscono solo a ridosso della fine del presente mandato elettorale.

Il nostro auspicio è che gli elettori valutino quanto di buono è stato fatto in questo quinquennio e ci diano la possibilità di continuare a dare le risposte che mai sono state negate e mai hanno avuto in passato.

Siamo disponibili, come sempre, ad un dialogo costruttivo con tutti anche con chi, come il PD, si è negato nelle sedi istituzionali e che ha preferito alimentare la polemica fuori dalla sede comunale.

ROBERTO FERRARESE

segretario LEGA – Valle del Boia

DAVIDE BERTOLI

Fratelli d’Italia – Cavaria con Premezzo – consigliere comunale

DIEGO BONUTTO

Lombardia Ideale – Cavaria con Premezzo – assessore